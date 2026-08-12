Amazon Aktie News: Amazon am Abend billiger

Die Amazon-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 268,37 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'808 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 267,56 USD aus. Bei 273,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'500'508 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,00 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 36,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 5,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,68 USD je Aktie eingenommen. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,56 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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