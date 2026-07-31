ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 305 auf 318 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Cloudsparte AWS sei auf dem Weg zu weiter beschleunigtem Wachstum, das im kommenden Jahr über 40 Prozent groß werden könnte, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch für eine weitere Ausweitung der Segmentmargen bis ins Jahr 2027 sei der Weg geebnet./rob/tih/he;