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31.07.2026 17:35:49

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 305 auf 318 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Cloudsparte AWS sei auf dem Weg zu weiter beschleunigtem Wachstum, das im kommenden Jahr über 40 Prozent groß werden könnte, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch für eine weitere Ausweitung der Segmentmargen bis ins Jahr 2027 sei der Weg geebnet./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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