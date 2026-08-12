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12.08.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Nachmittag Verluste

Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 270,88 USD.

Amazon
218.43 CHF -1.42%
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Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 270,88 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'816 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 268,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 273,00 USD. Zuletzt wechselten 1'518'105 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 6,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 27,60 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 167.70 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,56 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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