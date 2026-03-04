Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’561 1.2%  SPI 18’677 1.1%  Dow 48’806 0.6%  DAX 24’192 1.7%  Euro 0.9085 0.0%  EStoxx50 5’871 1.7%  Gold 5’156 1.3%  Bitcoin 56’457 5.7%  Dollar 0.7809 -0.2%  Öl 80.9 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
ASML-Aktie gefragt: Neue Chip-Technologie für Künstliche Intelligenz
VW-Aktie höher: Ab 2027 laufen autonome ID. Buzz vom Band
Nestlé-Aktie kaum verändert: Blue-Bottle-Verkauf offenbar im Gespräch - neue Investition in Brasilien
Suche...
eToro entdecken
Schweizer Jahrbuch ETF & ETP 04.03.2026 16:30:38

Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren

Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren

Wir definieren neu, was mit ETFs möglich ist.

Als einer der grössten, globalen ETF-Anbieter und einer der weltweiten führenden unabhängigen Vermögensverwalter ist es unser Ziel, Anlegern Zugang zu Vermögenswerten zu verschaffen, damit Sie ein besseres Anlageportfolio aufbauen können. Mit einem verwalteten Vermögen von USD 2'001.4 Milliarden (Stand: 30. Juni 2025) und über 8'500 Mitarbeitern in 25 Ländern bietet Invesco Anlegern Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten auf der ganzen Welt. Invesco ist tief im Schweizer Markt verwurzelt und bietet ein umfassendes Spektrum an Anlageexpertise mit herausragender Anlagequalität. Unsere Schweizer Niederlassungen befinden sich in den Finanzzentren Zürich und Genf.

Invesco bietet eine grosse Auswahl an ETFs auf die wichtigsten Indizes im Aktienbereich an. Als ein Pionier innovativer ETFs bietet Invesco Anlegern Investmentprodukte in derzeit besonders relevanten Segmenten an: Dazu zählen ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), zukunftsorientierte Anlagethemen wie Blockchain und erneuerbare Energien sowie ertragsorientierte Strategien. Auch auf der Kostenseite gehört Invesco bei den Kernbausteinen wie S&P 500, Nasdaq 100, FTSE All World oder Gold europaweit zu einem der führenden Häuser. Invescos Sparplanrechner zeigt in nur wenigen Schritten vergangenheitsbezogene Beispiele, wie ein langfristiger Vermögensaufbau berechnet werden kann.

Ansprechpartner Manuel Fuchs, Head of Wholesale/ETF Distribution, Switzerland
Adresse Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich
Telefon +41 44 287 90 00
E-Mail switzerland@invesco.com
Website www.invesco.com/ch
Produkte 141 börsengehandelte Produkte, die an 12 grossen Börsen notiert sind*

Mehr entdecken auf www.invesco.com

*Stand 30. Juni 2025; Wesentliche Risiken: Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Wichtige Informationen: Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschliesslich an Anleger in der Schweiz. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Herausgegeben durch Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz. RO4656534


Bildquelle: finanzen.ch

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Diese Aktien befanden sich im vierten Quartal 2025 im Depot von Bridgewater Associates
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.