Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren
Wir definieren neu, was mit ETFs möglich ist.
Invesco bietet eine grosse Auswahl an ETFs auf die wichtigsten Indizes im Aktienbereich an. Als ein Pionier innovativer ETFs bietet Invesco Anlegern Investmentprodukte in derzeit besonders relevanten Segmenten an: Dazu zählen ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), zukunftsorientierte Anlagethemen wie Blockchain und erneuerbare Energien sowie ertragsorientierte Strategien. Auch auf der Kostenseite gehört Invesco bei den Kernbausteinen wie S&P 500, Nasdaq 100, FTSE All World oder Gold europaweit zu einem der führenden Häuser. Invescos Sparplanrechner zeigt in nur wenigen Schritten vergangenheitsbezogene Beispiele, wie ein langfristiger Vermögensaufbau berechnet werden kann.
Ansprechpartner Manuel Fuchs, Head of Wholesale/ETF Distribution, Switzerland
Adresse Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich
Telefon +41 44 287 90 00
E-Mail switzerland@invesco.com
Website www.invesco.com/ch
Produkte 141 börsengehandelte Produkte, die an 12 grossen Börsen notiert sind*
*Stand 30. Juni 2025; Wesentliche Risiken: Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
