Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren

Als einer der grössten, globalen ETF-Anbieter und einer der weltweiten führenden unabhängigen Vermögensverwalter ist es unser Ziel, Anlegern Zugang zu Vermögenswerten zu verschaffen, damit Sie ein besseres Anlageportfolio aufbauen können. Mit einem verwalteten Vermögen von USD 2'001.4 Milliarden (Stand: 30. Juni 2025) und über 8'500 Mitarbeitern in 25 Ländern bietet Invesco Anlegern Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten auf der ganzen Welt. Invesco ist tief im Schweizer Markt verwurzelt und bietet ein umfassendes Spektrum an Anlageexpertise mit herausragender Anlagequalität. Unsere Schweizer Niederlassungen befinden sich in den Finanzzentren Zürich und Genf.

Invesco bietet eine grosse Auswahl an ETFs auf die wichtigsten Indizes im Aktienbereich an. Als ein Pionier innovativer ETFs bietet Invesco Anlegern Investmentprodukte in derzeit besonders relevanten Segmenten an: Dazu zählen ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), zukunftsorientierte Anlagethemen wie Blockchain und erneuerbare Energien sowie ertragsorientierte Strategien. Auch auf der Kostenseite gehört Invesco bei den Kernbausteinen wie S&P 500, Nasdaq 100, FTSE All World oder Gold europaweit zu einem der führenden Häuser. Invescos Sparplanrechner zeigt in nur wenigen Schritten vergangenheitsbezogene Beispiele, wie ein langfristiger Vermögensaufbau berechnet werden kann.

Ansprechpartner Manuel Fuchs, Head of Wholesale/ETF Distribution, Switzerland

Adresse Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich

Telefon +41 44 287 90 00

E-Mail switzerland@invesco.com

Website www.invesco.com/ch

Produkte 141 börsengehandelte Produkte, die an 12 grossen Börsen notiert sind*

*Stand 30. Juni 2025; Wesentliche Risiken: Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Wichtige Informationen: Diese Marketing-Anzeige dient lediglich zu Diskussionszwecken und richtet sich ausschliesslich an Anleger in der Schweiz. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Herausgegeben durch Invesco Asset Management (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zürich, Schweiz. RO4656534