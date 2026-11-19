Auftrieb gab es durch die insgesamt positiv aufgenommene Entwicklung der Schweizer Uhrenexporte im Oktober. Allerdings bleibt das Bild in der Exportstatistik durch die US-Zollpolitik verzerrt.

Zuletzt rückten die Aktien des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont via SIX um 2,76 Prozent auf 180,30 Franken vor, während im breiten Geschäft die Papiere der Swatch Group um 2,64 Prozent auf 194,50 Franken zulegen. Der Gesamtmarkt gibt derweil gemessen am Leitindex SMI etwas nach. Druck üben vor allem die Schwergewichte Novartis und Nestlé aus.

Im Oktober sind die Schweizer Uhrenexporte gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent gestiegen. Das war der fünfte Monat in Folge mit Wachstum, was allerdings primär auf die tiefen Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückzuführen sei, wie Analysten betonen. Ab August 2025 wurden nach der Einführung hoher US-Zölle weniger Uhren in die USA exportiert.

Die zuletzt in der Statistik positive Dynamik sei für die Uhrenhersteller dennoch ermutigend, schreibt die Bank Vontobel in einem Kommentar. Dabei verteile sich das Wachstum auf alle Preisklassen, wobei die anhaltend überdurchschnittlich gute Entwicklung in den günstigeren Segmenten darauf hindeute, dass die Konsumenten nach wie vor zurückhaltend seien.

Die positiven Trends in den tieferen Preislagen könnten sich aber für die Swatch Group auszahlen, die mit Marken wie Swatch, Tissot oder Certina in diesen Segmenten gut vertreten sei, heisst es bei RBC Capital Markets. Zugleich dämpfe die anhaltende Schwäche in China das Geschäft. Richemont wiederum profitiere vom guten Wachstum bei den teuersten Uhren.

mk/cg

Zürich (awp)