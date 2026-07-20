Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 380 auf 430 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für den operativen Gewinn in diesem Jahr um vier Prozent. Die Anhebung des Kursziels resultiere aus vorteilhafteren langfristigen Annahmen und einer leichten Reduzierung der Annahmen für die Kapitalkosten, schrieb er angesichts der am 7. August anstehenden Zahlen des Versicherers für das zweite Quartal./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
420.60 €
|
Abst. Kursziel*:
2.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
422.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.87%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Allianz
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20.07.26
|Allianz-Aktie fester: Teure Autoreparaturen - Allianz macht Druck (AWP)
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20.07.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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20.07.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
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17.07.26
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16.07.26
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|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.ch)
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Analysen zu Allianz
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Allianz Hold
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|29.06.26
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|15.06.26
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|16:52
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
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|13.05.26
|Allianz Sector Perform
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