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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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22.07.2026 08:35:10

Airbus SE Overweight

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aussagen des Flugzeugbauers vom Vorabend hätten alles beinhaltet, was den Kurs der Aktien nach oben treiben sollte, schrieb David H Perry in einer Einschätzung am Mittwoch. So habe das Unternehmen erstmals seit 2013 mittelfristige Zielvorgaben verkündet. Hinzu kämen ein in der Tendenz über den Erwartungen liegendes Gewinnziel (bereinigtes Ebit) für 2029 sowie ein Aktienrückkauf, auch wenn dieser etwas geringer ausfalle als angenommen./rob/bek/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
204.90 € 		Abst. Kursziel*:
19.57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
206.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.50%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
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08:11 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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