Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei ein bedeutender Profiteur der beschleunigten Erneuerungswelle der weltweiten Airline-Flotten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die attraktiven fundamentalen Aussichten würden von einem Rekord-Auftragsbuch und einem diszipliniert umgesetzten Plan zur Steigerung der Produktionsraten gestützt./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
195.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
196.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
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