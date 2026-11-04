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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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04.11.2026 12:05:51

Airbus SE Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei ein bedeutender Profiteur der beschleunigten Erneuerungswelle der weltweiten Airline-Flotten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die attraktiven fundamentalen Aussichten würden von einem Rekord-Auftragsbuch und einem diszipliniert umgesetzten Plan zur Steigerung der Produktionsraten gestützt./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
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