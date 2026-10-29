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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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29.10.2026 06:29:40

Airbus SE Hold

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 200 auf 210 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der kurzfristig nur begrenzten Planbarkeit für die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen bleibe das Schlussquartal stark abhängig davon, dass alles rund laufe. Hilfreich erschienen vor diesem Hintergrund Aussagen, dass Lieferkettenprobleme zwar nicht vollständig gelöst seien, es aber Besserung gebe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
191.92 € 		Abst. Kursziel*:
9.42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
198.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.90%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
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06:35 Airbus Outperform RBC Capital Markets
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