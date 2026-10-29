Airbus 183.06 CHF 3.15% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 200 auf 210 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Flugzeugbauer habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der kurzfristig nur begrenzten Planbarkeit für die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen bleibe das Schlussquartal stark abhängig davon, dass alles rund laufe. Hilfreich erschienen vor diesem Hintergrund Aussagen, dass Lieferkettenprobleme zwar nicht vollständig gelöst seien, es aber Besserung gebe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.