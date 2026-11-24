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24.11.2026 15:48:06
Airbus-Aktie im Minus: US-Spezialist für Satellitenplattformen wird an Cerberus verkauft
Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus verkauft seinen US-Geschäftsbereich für Satellitenplattformen in der Nähe des Kennedy Space Centers an den Finanzinvestor Cerberus.
Im XETRA-Handel gibt die Airbus-Aktie zwischenzeitlich um 0,47 Prozent auf 194,84 Euro ab.
/lew/mis
TOULOUSE/NEW YORK (awp international)
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