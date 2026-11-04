Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
179.93CHF
2.02CHF
1.14 %
11:50:41
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2026 10:27:08
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192.62 €
|
Abst. Kursziel*:
19.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
195.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.61%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
10:02
|DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 mit Abgaben (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|10:27
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|179.28
|0.77%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|10:52
|
JP Morgan Chase & Co.
Scout24 Overweight
|10:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Ahold Delhaize Underweight
|10:32
|
UBS AG
Fresenius Medical Care Sell
|10:27
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight
|10:27
|
UBS AG
Airbus Buy
|10:20
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold