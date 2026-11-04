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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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04.11.2026 10:27:08

Airbus SE Buy

Airbus
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
192.62 € 		Abst. Kursziel*:
19.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
195.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.61%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
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10:27 Airbus Buy UBS AG
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29.10.26 Airbus Outperform Bernstein Research
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