Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
181.37CHF
3.89CHF
2.19 %
13:37:07
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2026 12:14:55
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus beim fairen Aktienwert von 227 Euro auf "Kaufen" belassen. "Nach dem operativen Dämpfer im dritten Quartal erwarten wir einen starken Schlussspurt", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag in seinem Resümee zum Zwischenbericht./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 09:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
195.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
196.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
11:06
|Airbus-Aktie in Grün: Flugzeugbauer trotz verhaltenem Sommer auf Kurs zum Rekordjahr (AWP)
|
09:54
|Analyse: Hold-Bewertung für Airbus SE-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|180.32
|1.60%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:50
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|12:49
|
RBC Capital Markets
AB InBev Outperform
|12:45
|
Jefferies & Company Inc.
STMicroelectronics Buy
|12:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
STRATEC Buy
|12:43
|
Jefferies & Company Inc.
Air Liquide Buy
|12:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DWS Group Hold
|12:41
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Medios Buy