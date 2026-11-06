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06.11.2026 11:39:46

Airbus SE Hold

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für den Oktober mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Mit 74 Stück seien 3 Maschinen weniger an die Kunden gegangen als von ihr erwartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im November/Dezember müssten die Flugzeugauslieferungen nun um ein Fünftel steigen, damit das Unternehmensziel für 2026 erreicht werde. Dabei dürfte dann der Lagerbestand helfen, der höher sei als üblich./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
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195.86 € 		Abst. Kursziel*:
7.22%
Rating update:
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196.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.96%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
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29.10.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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