Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für den Oktober mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Mit 74 Stück seien 3 Maschinen weniger an die Kunden gegangen als von ihr erwartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im November/Dezember müssten die Flugzeugauslieferungen nun um ein Fünftel steigen, damit das Unternehmensziel für 2026 erreicht werde. Dabei dürfte dann der Lagerbestand helfen, der höher sei als üblich./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
210.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
195.86 €
|
Abst. Kursziel*:
7.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
196.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.96%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Handel in Paris: CAC 40 liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
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11:03
|Airbus-Aktie leichter: Bis Jahresende müssen noch rund 250 Jets ausgeliefert werden (AWP)
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|Börse Paris in Grün: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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05.11.26
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05.11.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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05.11.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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