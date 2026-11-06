Airbus 178.69 CHF -4.23% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für den Oktober mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Mit 74 Stück seien 3 Maschinen weniger an die Kunden gegangen als von ihr erwartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Im November/Dezember müssten die Flugzeugauslieferungen nun um ein Fünftel steigen, damit das Unternehmensziel für 2026 erreicht werde. Dabei dürfte dann der Lagerbestand helfen, der höher sei als üblich./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.