|Streit um Preis
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24.11.2026 16:12:07
Bayer-Aktie gibt ab: Herz- und Nierenmedikament Kerendia wird in Deutschland vom Markt genommen
Bayer nimmt das Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland vom Markt.
Kerendia wird in vielen Ländern neben der Herzinsuffizienz auch zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung (CKD) in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) eingesetzt. Gemeinsam mit dem Krebsmittel Nubeqa ist es einer der grössten Wachstumstreiber des Pharmageschäfts und zählt mittlerweile zu den 5 umsatzstärksten Medikamenten. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 wuchs der Umsatz um fast drei Viertel auf 977 Millionen Euro.
Aus Sicht von Bayer steht die deutsche Bewertung von Kerendia isoliert da. Etwa in Grossbritannien, Schweden und Finnland lägen positive Bewertungen für die Herzinsuffizienz-Indikation vor.
Via XETRA verliert die Bayer-Aktie zwischenzeitlich 0,38 Prozent auf 52,78 Euro.
/mis/stk
BERLIN (awp international)
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