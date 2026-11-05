AIR France-KLM 11.69 CHF 12.58% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Eine gute Entwicklung der Ticketpreise habe zu einem überraschend starken dritten Quartal der Fluggesellschaft geführt, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs dürfte am Berichtstag zulegen und eine Rally könnte bis zum Jahresende andauern./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.