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AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

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05.11.2026 11:24:06

AIR France-KLM Overweight

AIR France-KLM
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Eine gute Entwicklung der Ticketpreise habe zu einem überraschend starken dritten Quartal der Fluggesellschaft geführt, schrieb Harry J Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs dürfte am Berichtstag zulegen und eine Rally könnte bis zum Jahresende andauern./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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13.86%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
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