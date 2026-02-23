AIR France-KLM 11.58 CHF -2.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,90 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagabend. Er bleibt allerdings vorsichtig für alle Netzwerk-Airlines, denn der Optimismus hinsichtlich der Nordatlantik-Routen und des Premium-Tourismus sei überbordend./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT



