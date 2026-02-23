AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,90 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagabend. Er bleibt allerdings vorsichtig für alle Netzwerk-Airlines, denn der Optimismus hinsichtlich der Nordatlantik-Routen und des Premium-Tourismus sei überbordend./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
12.76 €
Abst. Kursziel*:
-13.79%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
12.73 €
Abst. Kursziel aktuell:
-13.59%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
19.02.26
|Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fiasco (Financial Times)
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
13.02.26
|Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights (Financial Times)
04.02.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
31.01.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
15.01.26
|EuGH-Urteil zu Flugausfall: Airline muss auch Provision erstatten - AIR France-KLM-Aktie im Plus (AWP)
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
30.11.25
|Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|10:46
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11.65
|-1.98%
