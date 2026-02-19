Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

11.29
CHF
0.75
CHF
7.15 %
11:14:10
BRXC
19.02.2026 09:32:57

AIR France-KLM Underweight

AIR France-KLM
11.29 CHF 7.15%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei im Vorjahresvergleich stabil gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag. Damit sei es besser als der Konsens, was kursseitig gut ankommen sollte. Die gute Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sollte das Ausmaß der Reaktion aber begrenzen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
9.90 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
13.40 € 		Abst. Kursziel*:
-26.09%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
12.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.32%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse