AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AIR France-KLM Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei im Vorjahresvergleich stabil gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Donnerstag. Damit sei es besser als der Konsens, was kursseitig gut ankommen sollte. Die gute Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sollte das Ausmaß der Reaktion aber begrenzen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
9.90 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
13.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.09%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
12.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.32%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
09:18
|Air France-KLM takes €90mn hit from de-icing fluid shortage fiasco (Financial Times)
|
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.02.26