AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 12,20 auf 13,15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft schneide weiterhin hervorragend ab, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Kostenkontrolle sei beeindruckend. Doch kurzfristig blieben die Treibstoffkosten der wichtigste Einflussfaktor. Vor diesem Hintergrund behält der Experte seine neutrale Haltung bei./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
13.15 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12.73 €
|
Abst. Kursziel*:
3.34%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
13.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.84%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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