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Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,18 Prozent schwächer bei 3.549,95 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.556,37 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,49 Prozent auf 40,82 US-Dollar, nach 41,02 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,04 Prozent auf 1.271,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 1.272,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,17 Prozent auf 867,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 865,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 3,32 Prozent auf 94,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 91,40 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) bergauf. Der Ölpreis (WTI) steigt 1,79 Prozent auf 83,52 US-Dollar, nach 82,05 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,67 Prozent auf 0,80 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,79 US-Dollar wert.

Daneben sinkt der Haferpreis um -2,42 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,62 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 2,64 Prozent auf 2,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,69 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -1,03 Prozent auf 2,24 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 1,27 Prozent auf 4,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,34 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,33 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -4,68 Prozent auf 1,25 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,31 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 0,75 Prozent auf 12,43 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 12,34 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 2,46 Prozent auf 361,70 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 353,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,58 US-Dollar).

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach oben (+3,85Prozent).

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,32 US-Dollar am Vortag auf 3,27 US-Dollar nach unten (--1,63 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -3,62 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,52 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Milchpreis um 0,17 Prozent auf 17,77 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 17,74 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 97,74 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 20:40 Uhr bei 97,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (18,84 US-Dollar) geht es um -0,45 Prozent auf 18,75 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 551,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (547,00 US-Dollar).

Zudem gibt der Erdgaspreis - TTF am Mittwochabend nach. Um -5,09 Prozent auf 88,00 Euro geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 92,72 Euro.

Redaktion Finanzen.net