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AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

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05.06.2026 13:14:53

AIR France-KLM Underweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,30 auf 10 Euro angehoben, die Aktien allerdings nach dem jüngsten Anstieg von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Donnerstag von exzessivem Optimismus angesichts gesunkener Treibstoffpreise. Er geht nicht davon aus, dass die starken Umsätze auf asiatischen und einigen afrikanischen Routen von Dauer sind./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 15:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
11.17 € 		Abst. Kursziel*:
-10.47%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
11.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.67%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
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