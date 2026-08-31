Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der AIR France-KLM-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 12,10 EUR, was einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AIR France-KLM-Aktie von 11,91 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 12,20 EUR 2,48 20.08.2026 RBC Capital Markets 12,00 EUR 0,80 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch