AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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31.08.2026 18:00:38
Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen das Halten der AIR France-KLM-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 12,10 EUR, was einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AIR France-KLM-Aktie von 11,91 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|12,20 EUR
|2,48
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|12,00 EUR
|0,80
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|AIR France-KLM Overweight
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