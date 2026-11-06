AIR France-KLM 12.16 CHF 2.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft sei wieder zurück auf der Wachstumsroute, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Kosten seien unter Kontrolle./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.