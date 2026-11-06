AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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06.11.2026 11:30:25
AIR France-KLM Hold
AIR France-KLM
12.16 CHF 2.67%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft sei wieder zurück auf der Wachstumsroute, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Kosten seien unter Kontrolle./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.76%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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