AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 14,10 Euro auf "Hold" belassen. Seit den Zwischenwahlen in den USA hätten sich die Kurse der europäischen Fluggesellschaften erholt, während die Ölpreise deutlich gefallen seien, schrieb Graham Hunt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch auch wenn sich die Rahmenbedingungen etwas entspannt hätten, werde das kommende Jahr wegen höherer Input- und Kapitalkosten weiterhin schwierig. Der Analyst gibt daher etablierten Marktführern mit starken Wettbewerbsvorteilen den Vorzug. Sie seien besser aufgestellt, um die Preisgestaltung zu steuern und Marktschocks zu überstehen. Seine Favoriten sind IAG und Ryanair./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14.10 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.60%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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