Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’987 0.4%  SPI 19’805 0.4%  Dow 51’670 -0.4%  DAX 25’334 0.3%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’148 -0.3%  Bitcoin 69’397 0.2%  Dollar 0.8321 -0.1%  Öl 106.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Lufthansa-Aktie: Swiss-CEO sieht mehr und verstärkte Krisen
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Lonza-Aktie in Grün: Neue mittelfristige Finanzziele ausgegeben
Suche...

AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

9.73
CHF
-0.10
CHF
-1.05 %
09:40:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 08:01:39

AIR France-KLM Overweight

AIR France-KLM
9.73 CHF -1.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 16,00 auf 14,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die seit Anfang Juli um mehr als 65 Prozent gestiegenen Kerosinpreise in Europa bärgen für das Jahr 2027 Ertragsrisiken für die Fluggesellschaften, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine 2027er Ergebnisprognosen (Ebit) für die Unternehmen im Schnitt um rund 25 Prozent reduziert, wobei die Senkungen bei den Netzwerk-Fluglinien aufgrund ihrer geringeren Treibstoffsensibilität geringer ausfielen. Sollten die Treibstoffpreise auf hohem Niveau bleiben, sei mit weiteren Kürzungen der Flugkapazitäten zu rechnen. Er sieht IAG strukturell am besten aufgestellt, um das aktuelle Umfeld zu meistern, und mit den besten Chancen auf Gewinnwachstum im kommenden Jahr./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 23:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10.53 € 		Abst. Kursziel*:
37.70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.76%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AIR France-KLM

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen