LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM auf 18 Euro verdoppelt und die Aktien von "Underweight" auf "Overweight" ebenfalls doppelt hochgestuft. Analyst Andrew Lobbenberg reagierte damit am Donnerstag auf sinkende Treibstoffkosten, die sich nach den US-Zwischenwahlen abzeichnen. Er rechnet daher mit robusterer Nachfrage, allerdings auch einer schnelleren Normalisierung des zuletzt geopolitisch bedingt besonders starken Luftfracht- und Asiengeschäfts. Daher bleibt er für Lufthansa und Finnair vergleichsweise zurückhaltend, während er Air France-KLM, Ryanair und Norwegian empfiehlt./ag/ajx;