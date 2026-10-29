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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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29.10.2026 08:43:57

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fokus beim Zahlungsabwickler habe sich vom Margenausblick hin zum Umsatzwachstum verschoben, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch in seinem Resümee des Quartalsberichts. Trotz wiederholt gesenkter Ziele erwarte Adyen weiterhin ein gutes Gewinnwachstum. Die Anleger dürften allerdings hinterfragen, warum die Kosten steigen müssten, um das aktuelle Wachstumstempo zu halten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’160.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
815.70 € 		Abst. Kursziel*:
42.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
826.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.37%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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08:43 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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