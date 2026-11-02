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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend gute Umsatzentwicklung werde vom gesenkten Margenziel überschattet, schrieb Mohammed Moawalla am Freitag nach einem Zwischenbericht des Zahlungsabwicklers. Er sieht allerdings die Anlagestory unverändert positiv./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:45 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.