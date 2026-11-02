Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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02.11.2026 13:29:32
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
764.85 CHF -0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend gute Umsatzentwicklung werde vom gesenkten Margenziel überschattet, schrieb Mohammed Moawalla am Freitag nach einem Zwischenbericht des Zahlungsabwicklers. Er sieht allerdings die Anlagestory unverändert positiv./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
827.80 €
|
Abst. Kursziel*:
93.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
832.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92.28%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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