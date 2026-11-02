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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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02.11.2026 13:29:32

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1750 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend gute Umsatzentwicklung werde vom gesenkten Margenziel überschattet, schrieb Mohammed Moawalla am Freitag nach einem Zwischenbericht des Zahlungsabwicklers. Er sieht allerdings die Anlagestory unverändert positiv./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
1’600.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
827.80 € 		Abst. Kursziel*:
93.28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
832.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92.28%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
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13:29 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
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