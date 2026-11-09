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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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09.11.2026 13:42:55

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit einem Kursziel von 1077 Euro auf "Buy" belassen. Nach seiner Beobachtung habe der Aufstieg des neuen Wettbewerbers Checkout.com nur begrenzte Auswirkungen auf den Zahlungsabwickler, schrieb Hannes Leitner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser gehe wohl eher zulasten der Markanteile anderer Wettbewerber, da sowohl Checkout.com als auch Adyen weiter schneller wüchsen als die Branche./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’077.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
898.80 € 		Abst. Kursziel*:
19.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
888.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.28%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
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13:42 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
02.11.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
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