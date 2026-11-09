Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit einem Kursziel von 1077 Euro auf "Buy" belassen. Nach seiner Beobachtung habe der Aufstieg des neuen Wettbewerbers Checkout.com nur begrenzte Auswirkungen auf den Zahlungsabwickler, schrieb Hannes Leitner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser gehe wohl eher zulasten der Markanteile anderer Wettbewerber, da sowohl Checkout.com als auch Adyen weiter schneller wüchsen als die Branche./rob/gl/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 22:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1’077.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
898.80 €
|
Abst. Kursziel*:
19.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
888.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.28%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
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