NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen mit einem Kursziel von 1077 Euro auf "Buy" belassen. Nach seiner Beobachtung habe der Aufstieg des neuen Wettbewerbers Checkout.com nur begrenzte Auswirkungen auf den Zahlungsabwickler, schrieb Hannes Leitner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser gehe wohl eher zulasten der Markanteile anderer Wettbewerber, da sowohl Checkout.com als auch Adyen weiter schneller wüchsen als die Branche./rob/gl/ag;