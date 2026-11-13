EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit Adyen BV Parts Sociales-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Adyen BV Parts Sociales-Aktie an diesem Tag 1’416.20 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.071 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 61.29 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 12.11.2026 auf 868.00 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 38.71 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 27.72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch