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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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Lohnender Adyen BV Parts Sociales-Einstieg? 02.10.2026 10:02:34

EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Adyen B.V. Parts Sociales
800.10 CHF 0.18%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Adyen BV Parts Sociales-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Adyen BV Parts Sociales-Aktie bei 2’421.50 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hat, hat nun 0.041 Anteile im Depot. Die gehaltenen Adyen BV Parts Sociales-Aktien wären am 01.10.2026 35.33 EUR wert, da der Schlussstand 855.60 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 64.67 Prozent gleich.

Adyen BV Parts Sociales erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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