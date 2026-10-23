EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Adyen BV Parts Sociales-Anteile bei 682.20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.147 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (954.40 EUR), wäre das Investment nun 139.90 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39.90 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich jüngst auf 29.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch