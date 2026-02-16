Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

830.00
CHF
30.00
CHF
3.75 %
10:45:02
SWX
16.02.2026 09:08:41

Adyen BV Parts Sociales Hold

Adyen B.V. Parts Sociales
838.52 CHF 1.52%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen von 1550 auf 1000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele des Zahlungsabwicklers für das neue Jahr hätten Fragen aufgeworfen über die Sichtbarkeit des Wachstums und dessen künftigem Tempo, schrieb Tammy Qiu am Montag in ihrem Resümee des jüngsten Geschäftsberichts. Die vom Management nun ausgegebene Prognose für das Nettoerlöswachstum liege in der Mitte der Spanne unter der Konsensschätzung und sei zudem unter den Zielen des Unternehmens vom Kapitalmarkttag im November./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Hold
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1’000.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
920.30 € 		Abst. Kursziel*:
8.66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
920.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.65%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

