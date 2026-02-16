HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen von 1550 auf 1000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele des Zahlungsabwicklers für das neue Jahr hätten Fragen aufgeworfen über die Sichtbarkeit des Wachstums und dessen künftigem Tempo, schrieb Tammy Qiu am Montag in ihrem Resümee des jüngsten Geschäftsberichts. Die vom Management nun ausgegebene Prognose für das Nettoerlöswachstum liege in der Mitte der Spanne unter der Konsensschätzung und sei zudem unter den Zielen des Unternehmens vom Kapitalmarkttag im November./ck/rob/ag;