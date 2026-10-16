EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1’464.40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.829 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’436.77 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 15.10.2026 auf 942.60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -35.63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adyen BV Parts Sociales eine Marktkapitalisierung von 29.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch