Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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|Rentabler Adyen BV Parts Sociales-Einstieg?
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16.10.2026 10:02:18
EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1’464.40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.829 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’436.77 EUR, da sich der Wert einer Adyen BV Parts Sociales-Aktie am 15.10.2026 auf 942.60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -35.63 Prozent.
Jüngst verzeichnete Adyen BV Parts Sociales eine Marktkapitalisierung von 29.27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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