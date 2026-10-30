EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Adyen BV Parts Sociales-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Adyen BV Parts Sociales-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2’610.50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.383 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 312.55 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 29.10.2026 auf 815.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.75 Prozent verringert.

Adyen BV Parts Sociales erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25.86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch