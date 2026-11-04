Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1046 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Stärke bei den Umsätzen des Zahlungsabwicklers werde von enttäuschenden Margen überschattet, schrieb Nooshin Nejati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Zahlen für das dritte Quartal. Personaleinstellungen gingen nicht mit quantifizierbar steigenden Umsätzen oder mit einer glaubwürdigen Erholung der Profitabilität einher./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1’046.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
838.80 €
|
Abst. Kursziel*:
24.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
848.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.25%
|
Analyst Name::
Nooshin Nejati
|
KGV*:
-
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