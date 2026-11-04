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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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04.11.2026 09:13:43

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1046 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Stärke bei den Umsätzen des Zahlungsabwicklers werde von enttäuschenden Margen überschattet, schrieb Nooshin Nejati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Zahlen für das dritte Quartal. Personaleinstellungen gingen nicht mit quantifizierbar steigenden Umsätzen oder mit einer glaubwürdigen Erholung der Profitabilität einher./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1’046.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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24.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
848.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.25%
Analyst Name::
Nooshin Nejati 		KGV*:
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