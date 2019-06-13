|Kurse + Charts + Realtime
Adyen BV Parts Sociales Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen angesichts eines für 2025 gesenkten Wachstumsausblicks von 1600 auf 1550 Euro gesenkt. Die Einstufung für den Zahlungsabwickler beließ Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie jedoch auf "Hold". Vielleicht erstrecke sich diese etwas mäßigere Dynamik auch auf das Jahr 2026, folgerte die Expertin trotz der bislang unveränderten Ziele für das kommende Jahr. Die positive Entwicklung des Marktanteils bei bestehenden Kunden werde von dem Unternehmen indes vorangetrieben./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1’550.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1’387.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1’364.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.60%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
