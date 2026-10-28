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Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

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29.10.2026 12:55:16

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
751.02 CHF -2.58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1233 auf 1077 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das eigentlich solide dritte Quartal des Zahlungsabwicklers sei überschattet worden durch gesenkte Margenziele, schrieb Hannes Leitner in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Zudem gebe es keine Signale für eine anziehende Umsatzdynamik. Die Anleger dürften für die Unsicherheit einen entsprechenden Abschlag verlangen, bis sich die Lage kläre. Leitner wertet aber die anziehenden Gesamtzahlungsvolumina (TPV) und ein erstes Feedback zu den jüngst übernommenen Talon.One und Orb positiv./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1’077.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
826.10 € 		Abst. Kursziel*:
30.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
814.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.31%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
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12:55 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11:45 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
08:43 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
28.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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