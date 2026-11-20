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|Profitabler Adyen BV Parts Sociales-Einstieg?
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20.11.2026 10:02:10
EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Adyen BV Parts Sociales-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Adyen BV Parts Sociales-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1’038.20 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.963 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adyen BV Parts Sociales-Papiers auf 806.40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 776.73 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22.33 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Adyen BV Parts Sociales betrug jüngst 26.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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