Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Adyen BV Parts Sociales ein Kursziel von 1.233,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 363,00 EUR gegenüber dem aktuellen EAM-Kurs von 870,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 1.233,00 EUR 41,72 22.09.2026 Jefferies & Company Inc. 1.233,00 EUR 41,72 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch