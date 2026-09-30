Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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30.09.2026 18:00:38
Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Adyen BV Parts Sociales ein Kursziel von 1.233,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 363,00 EUR gegenüber dem aktuellen EAM-Kurs von 870,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|1.233,00 EUR
|41,72
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.233,00 EUR
|41,72
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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