Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,2 Prozent auf 66,14 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'552 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 66,32 CHF. Bei 66,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 225'698 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. 34,77 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,22 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.92 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,34 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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