Zürich (awp) - ABB expandiert in Deutschland. Für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar übernimmt ABB den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg und erweitert damit sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie industrielle Kühlsysteme.

So stellt Ziehl-Abegg mit rund 6300 Mitarbeitern energieeffiziente Ventilatoren, integrierte Elektromotoren, Lüftungs- und Steuerungstechnik her, wie ABB am Montag mitteilte. Der Eigenkapitalwert des Unternehmens mit Sitz in Künzelsau wird auf 2,22 Milliarden Dollar beziffert.

Das Familienunternehmen dürfte 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar und eine operative Gewinnmarge (EBITA) im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. ABB geht davon aus, dass innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion eine operative Marge erreicht wird, die weitgehend dem Durchschnitt des Geschäftsbereichs Antriebstechnik von ABB entspricht.

ABB sieht grosses Synergiepotential

Die Transaktion impliziert auf Basis der Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2026 ein Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 1,9x sowie von Unternehmenswert zu EBITDA von 18,6x. Letzteres dürfte sich gemäss ABB unter Berücksichtigung der geschätzten "erheblichen" mittelfristigen Synergien deutlich auf einen Wert im niedrigen zweistelligen Bereich reduzieren. Die sich ergänzenden Stärken von ABB und Ziehl-Abegg dürften die operative Performance verbessern.

ABB beabsichtigt, den Hauptsitz von Ziehl-Abegg in Künzelsau beizubehalten. Deutschland sei gemessen am Umsatz der drittgrösste Markt von ABB, wobei hier rund 8300 Mitarbeitende an 35 Standorten beschäftigt werden.

ABB zeigt sich der starken Verwurzelung von Ziehl-Abegg in Deutschland bewusst und will nach Abschluss der Transaktion eng mit dem Managementteam von Ziehl-Abegg zusammenarbeiten und für Kontinuität in der Unternehmensführung sorgen.

Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Hälfte 2027 erwartet. Voraussetzung sind behördliche Genehmigungen und weitere übliche Vollzugsbedingungen.

cf/rw