AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 97 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling gab seinen Schätzungen nach der Telefonkonferenz des Brauereikonzerns vor dem Quartalsbericht am 29. Oktober noch einen Feinschliff. Er berücksichtigte dabei am Mittwoch auch die jüngsten Währungsentwicklungen./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
65.18 €
|
Abst. Kursziel*:
47.28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
65.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.15%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
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|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|61.55
|-0.50%
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