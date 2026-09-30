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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

61.49
CHF
-0.37
CHF
-0.59 %
12:18:19
BRXC
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01.10.2026 11:06:19

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
61.50 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 97 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling gab seinen Schätzungen nach der Telefonkonferenz des Brauereikonzerns vor dem Quartalsbericht am 29. Oktober noch einen Feinschliff. Er berücksichtigte dabei am Mittwoch auch die jüngsten Währungsentwicklungen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:50 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
65.18 € 		Abst. Kursziel*:
47.28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
65.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.15%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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