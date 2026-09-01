EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

Am 01.09.2025 wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 53.40 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.727 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68.28 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’278.65 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27.87 Prozent gesteigert.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 134.62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch