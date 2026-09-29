AB InBev 62.50 CHF -2.52% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti gab ihrem Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen am 29. Oktober noch einen Feinschliff. Beim Wachstum auf vergleichbarer Basis erwartet sie mit 4,1 Prozent ein etwas geringeres Tempo als im Vorquartal./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:09 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.