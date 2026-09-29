AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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29.09.2026 11:14:23
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti gab ihrem Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen am 29. Oktober noch einen Feinschliff. Beim Wachstum auf vergleichbarer Basis erwartet sie mit 4,1 Prozent ein etwas geringeres Tempo als im Vorquartal./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79.88 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66.46 €
|
Abst. Kursziel*:
20.19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.88%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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