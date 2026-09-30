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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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Analysen 30.09.2026 18:00:38

So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein

So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein

Analysten haben im abgelaufenen Monat die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie unter die Lupe genommen.

AB InBev
61.41 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie abgegeben.

21 Experten raten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 86,07 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 20,67 EUR zum aktuellen EBR-Stand der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von 65,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital81,00 EUR23,8529.09.2026
UBS AG90,00 EUR37,6129.09.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR22,1429.09.2026
Bernstein Research97,00 EUR48,3229.09.2026
Deutsche Bank AG80,00 EUR22,3229.09.2026
UBS AG90,00 EUR37,6124.09.2026
Deutsche Bank AG79,00 EUR20,8024.09.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR22,1424.09.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR31,5024.09.2026
RBC Capital Markets93,00 EUR42,2024.09.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR22,1423.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)89,00 EUR36,0923.09.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR31,5023.09.2026
RBC Capital Markets93,00 EUR42,2023.09.2026
Deutsche Bank AG79,00 EUR20,8021.09.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR22,1418.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.86,00 EUR31,5017.09.2026
Deutsche Bank AG79,00 EUR20,8016.09.2026
Bernstein Research97,00 EUR48,3214.09.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR31,5014.09.2026
RBC Capital Markets93,00 EUR42,2011.09.2026
UBS AG90,00 EUR37,6110.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--01.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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30.09.26 finanzen.net Analysen So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
29.09.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
22.09.26
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15.09.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
08.09.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
01.09.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
31.08.26
 So schätzen die Analysten die Zukunft der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein (finanzen.net)
25.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
18.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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29.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AB InBev Buy UBS AG
29.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
29.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’641.49 01.10.2026 10:26:01
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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