So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie abgegeben.

21 Experten raten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 86,07 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 20,67 EUR zum aktuellen EBR-Stand der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von 65,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 81,00 EUR 23,85 29.09.2026 UBS AG 90,00 EUR 37,61 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,88 EUR 22,14 29.09.2026 Bernstein Research 97,00 EUR 48,32 29.09.2026 Deutsche Bank AG 80,00 EUR 22,32 29.09.2026 UBS AG 90,00 EUR 37,61 24.09.2026 Deutsche Bank AG 79,00 EUR 20,80 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,88 EUR 22,14 24.09.2026 Jefferies & Company Inc. 86,00 EUR 31,50 24.09.2026 RBC Capital Markets 93,00 EUR 42,20 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,88 EUR 22,14 23.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 89,00 EUR 36,09 23.09.2026 Jefferies & Company Inc. 86,00 EUR 31,50 23.09.2026 RBC Capital Markets 93,00 EUR 42,20 23.09.2026 Deutsche Bank AG 79,00 EUR 20,80 21.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 79,88 EUR 22,14 18.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 86,00 EUR 31,50 17.09.2026 Deutsche Bank AG 79,00 EUR 20,80 16.09.2026 Bernstein Research 97,00 EUR 48,32 14.09.2026 Jefferies & Company Inc. 86,00 EUR 31,50 14.09.2026 RBC Capital Markets 93,00 EUR 42,20 11.09.2026 UBS AG 90,00 EUR 37,61 10.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch