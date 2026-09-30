AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
Analysten haben im abgelaufenen Monat die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie unter die Lupe genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie abgegeben.
21 Experten raten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 86,07 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 20,67 EUR zum aktuellen EBR-Stand der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von 65,40 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|81,00 EUR
|23,85
|29.09.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|37,61
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|22,14
|29.09.2026
|Bernstein Research
|97,00 EUR
|48,32
|29.09.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|22,32
|29.09.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|37,61
|24.09.2026
|Deutsche Bank AG
|79,00 EUR
|20,80
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|22,14
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|31,50
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|93,00 EUR
|42,20
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|22,14
|23.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|89,00 EUR
|36,09
|23.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|31,50
|23.09.2026
|RBC Capital Markets
|93,00 EUR
|42,20
|23.09.2026
|Deutsche Bank AG
|79,00 EUR
|20,80
|21.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|22,14
|18.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|86,00 EUR
|31,50
|17.09.2026
|Deutsche Bank AG
|79,00 EUR
|20,80
|16.09.2026
|Bernstein Research
|97,00 EUR
|48,32
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|31,50
|14.09.2026
|RBC Capital Markets
|93,00 EUR
|42,20
|11.09.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|37,61
|10.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
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|-
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Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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