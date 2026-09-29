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29.09.2026 09:01:18
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet mit einem etwas schwächeren Quartalsbericht als zum zweiten Quartal, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 29. Oktober schrieb. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.46 €
|
Abst. Kursziel*:
20.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.25%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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