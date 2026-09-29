AB InBev 62.40 CHF -2.67% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet mit einem etwas schwächeren Quartalsbericht als zum zweiten Quartal, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 29. Oktober schrieb. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.