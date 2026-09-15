EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 48.18 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 2.076 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 69.02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143.27 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 43.27 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 132.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch