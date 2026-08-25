AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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|Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition?
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25.08.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse EBR Handel mit dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 111.80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.894 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 68.58 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61.34 EUR wert. Damit wäre die Investition um 38.66 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich jüngst auf 132.41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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