AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
Im letzten Monat wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im August 2026 haben 3 Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie analysiert.
2 Analysten empfehlen die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 81,63 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 13,35 EUR zum aktuellen EBR-Stand der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von 68,28 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|16,99
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|RBC Capital Markets
|93,00 EUR
|36,20
|03.08.2026
|Deutsche Bank AG
|72,00 EUR
|5,45
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
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