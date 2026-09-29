AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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29.09.2026 11:10:13
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina dürften im dritten Quartal aufgrund der Schwäche in China gesunken sein, was nicht überraschen sollte, schrieb Sanjeet Aujla am Montag im Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66.46 €
|
Abst. Kursziel*:
35.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.61%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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