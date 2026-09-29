AB InBev 62.39 CHF -2.69% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina dürften im dritten Quartal aufgrund der Schwäche in China gesunken sein, was nicht überraschen sollte, schrieb Sanjeet Aujla am Montag im Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.